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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 5 ноября

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,8..11,4 градуса; Северном 10,6..11,2 градуса, Северо-восточном 10,1..11,2 градуса, Восточном 10,0..10,2 градуса, Юго-восточном 10,3..10,8 градуса, Южном 10,3..10,9 градуса, Юго-Западном 9,9..10,9 градуса, Западном 9,7..10,8 градуса, Северо-западном 10,6..11,2 градуса.

В Зеленограде слабая морось, температура 10,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 10,2..11,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+12
Ср.
6 ноя.
+10
Чт.
7 ноя.
+9
Пт.
8 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Макаэ		 -33
Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Амбикапур

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