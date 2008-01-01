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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 5 ноября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,8..11,4 градуса; Северном 10,6..11,2 градуса, Северо-восточном 10,1..11,2 градуса, Восточном 10,0..10,2 градуса, Юго-восточном 10,3..10,8 градуса, Южном 10,3..10,9 градуса, Юго-Западном 9,9..10,9 градуса, Западном 9,7..10,8 градуса, Северо-западном 10,6..11,2 градуса.



В Зеленограде слабая морось, температура 10,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 10,2..11,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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