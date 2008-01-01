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Наши западные соседи наслаждаются редким теплом



ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 5 ноября



В системе атлантических циклонов к ним поступает субтропический воздух. Бывшие союзные республики, Белоруссия и Украина, встречают его первыми. Прошедший день 4 ноября, был мало похож на ноябрьские дни. Температура воздуха у наших западных соседей преодолела отметку в +15 градусов и в большинстве пунктов установила новые суточные рекорды. По данным сайта "Погода и Климат" городами-рекордсменами стали столицы Республик: температура повысилась в Минске до +15.7 (предыдущий рекорд удерживался с 1996 года) и Киеве до +17.6 (предыдущий рекорд 14.9 градусов отмечался в 1957 году). Новыми суточными рекордами отметились и другие города: Брест (+18.1), Барановичи (+17.5), Кривой Рог (+18.1), Измаил (+23.8), Херсон (+19.4).



В ближайшие дни аномально теплая погода в Украине и Республике Беларусь сохранится. / meteonovosti.ru /



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