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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 5 ноября



В 15 часов в Москве облачно, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..12,4 градуса; Северном 11,7..12,2 градуса, Северо-восточном 11,4..12,2 градуса, Восточном 11,5..11,6 градуса, Юго-восточном 11,0..12,3 градуса, Южном 11,7..12,2 градуса, Юго-Западном 11,2..12,1 градуса, Западном 11,1..12,0 градуса, Северо-западном 11,8..12,3 градуса.



В Зеленограде слабая морось, температура 11,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 11,4..12,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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