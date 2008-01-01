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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 5 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над Белоруссией. При сплошной облачности местами будет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве +9..+11 градуса, по области +9..+12 . Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /



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