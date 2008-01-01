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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:21 Среда, 6 ноября



Предстоящим днём очередной циклон и его фронтальные разделы будут определять сценарий формирования погоды для Московского региона.



По данным Метеобюро Москвы сегодня 6 ноября ожидается облачная погода с дождём, начало которого прогнозируется ближе к полудню. Максимальные значения температуры в столице составят 8..10, по области 5..10 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую отметку для 6 ноября более чем на 9 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, в первой половине дня еще сохранятся порывы до 12-14 м/с. Атмосферное давление пониженное, 737 мм рт ст..



Таким образом, тёплая и влажная погода на фоне пониженного атмосферного давления обусловит формирование биотропного эффекта атмосферы - погодной гипоксии (дефицит кислорода в воздухе составит более 14-15 единиц). Для метеочувствительных людей с симптомами кислородной недостаточности это наиболее нагрузочная погода, при которой повышается вероятность ухудшения самочувствия, прежде всего, при хронической ишемической болезни сердца, дыхательной и сердечной недостаточности, бронхиальной астме, бронхитах и др. заболеваниях дыхательной системы. Пониженное атмосферное давление также может негативно сказываться на общем самочувствии гипотоников и гипертоников, с нейроциркуляторной астенией, провоцировать дискомфортные и вегетативные нарушения. Рекомендуется контролировать артериальное давление, поддерживающая терапия и общеукрепляющие методики, в домашних условиях теплые (36-37 градусов) ванны с добавлением морской соли, экстракта хвои, валерианы и др. растительных добавок способствуют улучшению общего состояния, нормализуют функцию нервной и сосудистой систем.



Геомагнитный фон 6 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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