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Контрастная погода в Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:06 Среда, 6 ноября



погоды. Но столь резкие контрасты, как наблюдаются сейчас - явление довольно редкое. В Средней полосе температура воздуха бьет рекорды по теплу, а на севере уже настоящая зима со снегом и метелью.



5 ноября в Центральном районе были установлены температурные рекорды: до 12,9 градуса прогрелся воздух в Москве, 12,3 градуса показали термометры в Смоленске, 13,2 градуса в Вязьме. И это далеко не полный список температурных рекордов. Аномалия температуры воздуха местами превышала +8 градусов, а погода соответствовала началу октября. Погодные условия в центральных областях определял циклонический вихрь, пришедший из Европы. С ним в регион пришел не только теплый воздух, но и сильные осадки в сопровождении порывистого ветра. В Тверской области за день в виде дождя выпало до 16 мм, в Ярославской до 10 мм, ветер в Рязанской области усиливался до 18 м/с.



А северо-запад Европейской России оставался в тылу циклона, здесь было гораздо холоднее, и без сильных осадков не обошлось. В Псковской области в виде дождя, сменившегося снегом, выпало до 24 мм осадков, в Новгородской до 29 мм. Температура воздуха оказалась близкой к норме.



А северные районы оказались во власти другого, североатлантического циклона. На Кольском полуострове погода была вполне зимняя, со снегом и морозом. Аномалия средней суточной температуры местами достигала -8 градусов. Очень сильный снег прошел в Вологодской области, до 23 мм, в Архангельской области и в Коми. Высота снежного покрова в Вологодской области достигла 43 см.



В ближайшие дни циклонические вихри, начнут смещаться на восток и заполняться. Контрасты в погоде ЕТР уменьшаться за счет кратковременного похолодания в Средней полосе. / meteonovosti.ru /



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