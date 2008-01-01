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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 6 ноября

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,8..11,4 градуса; Северном 10,6..11,1 градуса, Северо-восточном 10,5..11,7 градуса, Восточном 10,7..10,9 градуса, Юго-восточном 10,1..11,0 градуса, Южном 9,6..11,2 градуса, Юго-Западном 9,3..10,7 градуса, Западном 9,7..11,0 градуса, Северо-западном 10,7..11,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 10,6 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9,4..10,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+11
Ср.
6 ноя.
+10
Чт.
7 ноя.
+9
Пт.
8 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Махаджанга		 -28
Удачный

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Афины

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