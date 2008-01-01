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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 6 ноября
По прогнозу московских синоптиков, сегодняшний день не обещает рекордного тепла по двум причинам. Во-первых: сегодняшний день ожидается немного прохладнее предыдущего, максимальная температура в городе от 8 до 10 тепла, а во-вторых: рекорд для 6 ноября высок. Он был установлен в очень теплом 2013 году, когда максимальная температура составила +16.2 градуса. До таких значений температуре сегодня не повыситься.
А самая холодная ночь на 6 ноября отмечалась в далеком 1888 году. Под утро ударили нешуточные морозы, минимальная температура составила -15.9 градусов. Вот уже более 130 лет подобного "безобразия" погода в Москве не допускала.
В прошлом году этот день по климатическим параметрам был теплее обычного. Под утро температура понизилась до -1.7 градусов, днем потеплело до +6.7 градусов. Осадков не отмечалось. И снежный покров установился лишь к 25 ноября. / meteonovosti.ru /
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