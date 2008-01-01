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Новости погоды

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В Нью-Дели сохраняется высокий уровень загрязнения

ИА "Метеоновости" / 13:05 Среда, 6 ноября

  Традиционный праздники огней и фейерверков - Дивали, празднуют в Индии ежегодно. Обычно празднование продолжается 5 дней. В нынешнем году праздничные дни пришлись на конец октября. После проведения праздника уровень загрязнения атмосферы повышается. Но в этом году он стал самым высоким за последние несколько лет. Нью-Дели и так считается одним из самых загрязненных мегаполисов мира. Часто горожане носят маски из-за густого смога.

Из-за очень высокой концентрации вредных примесей в столице Индии закрыты большинство школ. Студенты и работники офисов предпочитают оставаться дома. Нелегко приходится детям, пожилым людям и тем, кто страдает бронхиальной астмой и кислородной недостаточностью.

В Индии в настоящее время погодные условия определяет антициклон, а это значит, что вредные примеси накапливаются.

Уже в ближайшее время погодные условия начнут меняться. К Индостану приближается тропический шторм "Маха". В настоящее время в западных районах уже идут дожди, дует ветер. По прогнозам синоптиков, уже 7 ноября шторм выйдет на побережье. Сильного ветра и проливных дождей уже не избежать, но в данном случае это и к лучшему - воздух очистится. / meteonovosti.ru /
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