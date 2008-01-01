Новости погоды
В Центральном районе рекордное тепло
ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 6 ноября
Ноябрь в Центральном районе начался с прохладной погоды, вполне соответствующей сезону. Но погода очень капризна и переменчива, поэтому в регионе вновь потеплело. Температура воздуха превышала привычные показатели на 7 и более градуса. Теплый воздух принес активный циклон из Европы. В отдельных районах потепление сопровождалось резким порывистым ветром и обильными дождями. Но рекордов было перекрыто очень много. Днем 5 ноября в Вязьме воздух прогрелся до 13,2 градуса, в Смоленске термометры показали 12,3 градуса. В Брянске 13,8. В Переславле-Залесском 10 градусов. Во Владимире 10,7 градуса. 12,9 градуса показали термометры в Москве и в Можайске. Только в Москве предыдущий рекорд, 10,3 градуса, был зафиксирован в далеком 1922 году, а в Можайске 11,6 градуса было в 1996 году.
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В ближайшие дни температура начнет понижаться, о новых рекордах речь уже не идет. / meteonovosti.ru /