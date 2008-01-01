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Новости погоды

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В Кировской области прошли сильные осадки

ИА "Метеоновости" / 13:53 Среда, 6 ноября

  Атмосферные фронты принесли сильные осадки и порывистый ветер в Кировскую область. 5 и ночью 6 ноября прошли сильные осадки. В виде снега и дождя выпало до 23 мм небесной влаги.

7 ноября температура повысится. Циклонический вихрь приблизится к Кировской области. Атмосферные фронты по-прежнему активны. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью по северу налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь, туман. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, температура воздуха ночью +5..+10 градусов, на севере -1..-6. Днем воздух прогреется до 8..13 градусов, на севере +2..+7. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. / meteonovosti.ru /
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