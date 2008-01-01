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Новости погоды

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Южный циклон добрался до Камчатки

ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 6 ноября

  На Камчатке 5 и ночью 6 ноября хозяйничал циклонический вихрь, пришедший с юга. Его активные атмосферные фронты не сидели без дела. И вот результат: Прошел сильный снег, выпало до 15 мм небесной влаги, а ветер в порывах достигал штормовых значений, 26-31 м/с. Но такой ветер на юге Камчатке - не такая уж и редкость. Досталось также Магаданской области (ветер усиливался до 29 м/с) и Курильским островам (порывы до 23 м/с).

7 ноября Камчатка окажется между двумя циклонами. Один переместится к востоку, в Берингово море, а другой приблизится со стороны Охотского моря. Пройдут небольшие, на юге местами умеренные осадки. Ветер на побережье местами 15-20 м/с. Температура на юге 3..8 тепла, в отдельных районах +1..-4 градуса; в северной половине 0..+5o, при облачности до -5o. / meteonovosti.ru /
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