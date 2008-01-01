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Санкт-Петербург - зима ходит вокруг да около



ИА "Метеоновости" / 14:23 Среда, 6 ноября



За три выходных дня дожди от слабых до умеренных докучали жителям Санкт-Петербурга. Суммарно в городе выпало 9 мм осадков - около половины декадной нормы. Это не так уж много, однако Ленинградскую область заливало более основательно, в некоторых районах дожди были сильными.



В городе стало заметно теплее - температура круглосуточно оставалась положительной. Но выше +5 столбики термометров подняться так и не смогли - атмосферный фронт с волнами расположился немного южнее, южнее смещались и связанные с ним волновые циклоны. Таким образом, город так и остался в более прохладной воздушной массе. Впрочем, небольшие положительные значения температуры в начале ноября для Северной столицы вполне обычны.



Погоду ближайших дней приятной не назовешь, скорее, она будет сырой и промозглой, а порою и ветреной. На короткой рабочей неделе преобладающая температура днем - около нуля, ночью может немного подмораживать, особенно ближе к выходным. Возможны кратковременные осадки - при таких показаниях термометров влага будет выпадать в различном фазовом состоянии. Обосновавшийся между Санкт-Петербургом и Москвой атмосферный фронт продолжит волнить, в ближайшие сутки на юго-востоке Ленинградской области пройдут снегопады, восстановится снежный покров. / meteonovosti.ru /



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