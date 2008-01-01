Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 6 ноября
В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь, местами морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,1..10,7 градуса; Северном 9,8..10,4 градуса, Северо-восточном 9,7..10,7 градуса, Восточном 9,9..10,0 градуса, Юго-восточном 9,6..10,3 градуса, Южном 9,4..10,5 градуса, Юго-Западном 9,0..10,2 градуса, Западном 8,9..10,0 градуса, Северо-западном 9,6..10,0 градуса.
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В Зеленограде слабый дождь, температура 9,8 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9,1..10,8 градуса. / meteonovosti.ru /