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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 6 ноября

  В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь, местами морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,1..10,7 градуса; Северном 9,8..10,4 градуса, Северо-восточном 9,7..10,7 градуса, Восточном 9,9..10,0 градуса, Юго-восточном 9,6..10,3 градуса, Южном 9,4..10,5 градуса, Юго-Западном 9,0..10,2 градуса, Западном 8,9..10,0 градуса, Северо-западном 9,6..10,0 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 9,8 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9,1..10,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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