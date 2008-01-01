

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 6 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт многоцентровой депрессии. При сплошной облачности дождь станет усиливаться. Температура воздуха в Москве +7..+9 градуса, по области +6..+9 . Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 90% . / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



