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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 6 ноября
Погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт многоцентровой депрессии. При сплошной облачности дождь станет усиливаться. Температура воздуха в Москве +7..+9 градуса, по области +6..+9 . Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 90% . / meteonovosti.ru /
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