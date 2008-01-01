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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:09 Четверг, 7 ноября

  Предстоящим днем столица и область будут находиться в барической седловине, под влиянием двух фронтальных разделов с юга и севера. При облачной погоде местами прольется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%.

В Москве и области по прежнему будет тепло, влажно, пониженное атмосферное давление начнет слабо расти, но останется на пониженном фоне, кислородный режим неблагоприятный - содержание кислорода в воздухе ниже климатической норм на 11-12 единиц. По влиянию на организм - это условия погодной гипоксии, которые могут стать внешним нагрузочным фактором и неблагоприятно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей с патологией органов дыхания, с проявлениями кислородной недостаточности (особенно при легочной и сердечной недостаточности). Неустойчивое атмосферное давление, недостаток солнечного света, порывистый ветер могут также провоцировать дискомфортные и сосудистые расстройства с усилением симптомов недомогания - головные боли, сосудистые спазмы, раздражительность и др.

Геомагнитный фон 7 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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