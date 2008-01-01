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В 1941, памятном году

ИА "Метеоновости" / 10:15 Четверг, 7 ноября

  7 ноября 1941 года в столице, в разгар битвы за Москву, был проведен военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проходивший на Красной Площади. Подготовка к параду проходила в условиях особой секретности. Немаловажен и тот факт, что в этот же день немцы собирались провести свой парад на Красной Площади. Также планировались бомбежки в центре столицы. Но теплый фронт уберег Москву от бомбежки. Уже утром небо затянуло облаками, прошел снег. И снега выпало 4,4 мм. Улицы города были словно укутаны белым покрывалом. Надо сказать, что это был самый сильный снегопад в ноябре того года. День был довольно прохладным, но теплее, чем накануне. Ночью воздух остыл до -4,8 градуса, а днем максимальная температура составила -2,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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