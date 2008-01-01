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Новости погоды

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Приморье вернулось в климатическую норму

ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 7 ноября

  Дальний Восток в ночь на четверг сильным ветром, достигавшим в порывах 20 м/с и первыми заморозками до -3,0 градусов распрощался с тыловой частью циклона, передав эстафету обложных осадков Сахалину.



К вечеру 7 ноября в Приморье ожидается сохранение слабоотрицательных температур, но до рекорда 1981 года, когда минимальная температура в столице края воздуха опускалась до -10,9 градусов далеко. Не досягаем в нынешнем году, к сожалению, и положительный экстремум Владивостока 2007 года, когда воздух прогрелся в этот день аж до +18,7 градусов!

Холодный порывистый северный ветер, сохраняющийся под влиянием противоборства зоны повышенного атмосферного давления монгольского антициклона и чередой циклонов с запада, продолжит создавать не комфорт для жителей этого региона и в ночь на пятницу при температуре не выше -2:0 градусов.

Днем в 8 ноября, влияние антициклона начнет менять атмосферный фон в Приморье. Благодаря этому, в дневные часы воздух прогреется до 3:8 градусов тепла, а в ночь на субботу за счет суточного хода и малооблачного небосвода, вновь слабые заморозки: -2:0 градусов. Температурный фон возвращается в климатические нормы, которые по многолетним данным для Владивостока в ноябре составляют -0,9 градусов.

Такая тенденция в погоде сохранится вплоть до начала следующей недели / meteonovosti.ru /
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