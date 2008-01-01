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Южный федеральный округ объят теплом и солнцем



ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 7 ноября



Гигант 6 ноября очередной убедил жителей Ростовской области в не случайности своего названия, побив очередной температурный максимум 2012 года и превысив его на 0,1. Теперь эта планка равна +19,8 градусов. Село Ремонтное в свою очередь тоже проявило себя рекордсменом, сместив 1990 год со значениями в +18,0 градусов: здесь температура в среду повысилась +до 19,4 градусов.



Обширный широтный антициклон продолжит радовать Южный федеральный округ солнечной и теплой погодой и окончания этой феерии не предвидится в течение всей предстоящей недели. / meteonovosti.ru /



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