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Новости погоды
Южный федеральный округ объят теплом и солнцем
ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 7 ноября
Гигант 6 ноября очередной убедил жителей Ростовской области в не случайности своего названия, побив очередной температурный максимум 2012 года и превысив его на 0,1. Теперь эта планка равна +19,8 градусов. Село Ремонтное в свою очередь тоже проявило себя рекордсменом, сместив 1990 год со значениями в +18,0 градусов: здесь температура в среду повысилась +до 19,4 градусов.
Обширный широтный антициклон продолжит радовать Южный федеральный округ солнечной и теплой погодой и окончания этой феерии не предвидится в течение всей предстоящей недели. / meteonovosti.ru /
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