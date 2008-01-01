Новости погоды
Москва и округ по осадкам в норме
ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 7 ноября
В ночь на четверг по Москве и области отмечались умеренные осадки. Пополнение копилки по округам было неравномерным. В южных округах от 3 до 5 мм, в центре до 7 мм, на севере, западе и востоке от 8 до 9 мм. А в Зеленограде всего 2,3 мм.
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Прошедшая ночь стала рекордсменом по количеству выпавших осадков с начала месяца, но все же первая неделя ноября уложилась в норму - 17 мм, что составляет 31% от многолетней планки ноября.
Днем 7 ноября вероятность небольших осадков по округам Москвы сохраняется. В ночь на пятницу атмосферный фон начнет расти, осадки прекратятся и днем, 8 ноября, лишь в юго-восточных округах еще возможен небольшой дождь. / meteonovosti.ru /