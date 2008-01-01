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Новости погоды

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Что значит "розовая" зима

ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 7 ноября

  Зима приближается, и все больше предположений о погоде на предстоящий сезон. Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали "розовую" зиму. А что это значит?

Сезонный прогноз указывает, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на +1..+2 градуса. Что на картах месячных аномалий температуры обозначается розовым цветом.

А специалисты Фобос считают, что "грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений". А это значит, по статистике, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин "вишневая" зима"!

А как часто в Москве случаются такие, "вишневые" зимы? За 140 лет инструментальных наблюдений было всего 7 таких сезона. Самой теплой оказалась зима 1960-1961 года со средней температурой выше нормы на +4,9 градуса. В текущем столетии таких, "вишневых" зим было 4.

С учетом глобального потепления уменьшается вероятность холодных зим в центральной России, в 21 веке их было всего 4. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать "красный"!!! / meteonovosti.ru /
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