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В Крыму и на Кубани рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 7 ноября



Создается впечатление, что в центральных и южных районах Европейской России погода "забыла" об астрономических факторах. Показания термометров не обращают внимания ни на укорачивающийся световой день, ни на все более "низкое" солнце. Вынос субтропического тепла из районов Средиземноморья получился настолько сильным, что Крым и Кубань (территории, которые трудно удивить высокой температурой) переписывают климатические экстремумы.



Так, 6 ноября новые рекорды максимальной температуры установлены в Керчи (+22,6) и Черноморском (+20,2). Особого внимания заслуживает рекорд в Армавире, где воздух прогрелся до +24,7. Следует отметить, что лето было реанимировано и в других городах Краснодарского края, в которых столбики термометров также приблизились к отметке "+25", но прежние рекорды устояли. По прогнозам, аномально теплая погода с температурой +20..+25 порадует жителей Крыма и Кубани до середины следующей недели. / meteonovosti.ru /



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