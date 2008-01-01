Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
7 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приволжье погоду лихорадит

ИА "Метеоновости" / 13:48 Четверг, 7 ноября

  С начала ноября погода в Приволжском федеральном округе крайне неустойчива. Через регион проходят ориентированные в широтном направлении атмосферные фронты, вдоль которых с запада на восток смещаются активные циклоны. В результате здесь развернулась настоящая "битва сезонов" - то зима одерживает верх, то осень переходит в наступление.

В северной части осадки выпадают практически ежедневно, переходя из твердой фазы в жидкую. Граница снежного покрова "гуляет" туда-сюда, то продвигаясь на юг, то откатываясь к северу. В начале недели в ряде районов отмечалось такое неблагоприятное явление погоды, как гололед.

В четверг Приволжье находится под влиянием очередного циклона с запада. Атмосферный вихрь принес с собой волну тепла, дожди, местами сильные, и порывистый ветер. Но в ночь на 8 ноября осадки в северной половине территории (Нижегородская область, Татарстан, Удмуртия, Пермский край) будут переходить в снег. В тыловой части циклона резко похолодает, местами - до -10..-15. На дорогах возможна сильная гололедица, снежная каша и заносы. В субботу осадки пройдут на юге региона (в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях) - мокрый снег, дождь обусловит фронтальная волна с юго-запада. В выходные погода останется холодной, но с распространением антициклона с северо-востока от осадков можно будет отдохнуть. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Пт.
8 ноя.
+4
Сб.
9 ноя.
+4
Вс.
10 ноя.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Тете		 -36
Саскылах

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Парана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100