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В Приволжье погоду лихорадит



ИА "Метеоновости" / 13:48 Четверг, 7 ноября



С начала ноября погода в Приволжском федеральном округе крайне неустойчива. Через регион проходят ориентированные в широтном направлении атмосферные фронты, вдоль которых с запада на восток смещаются активные циклоны. В результате здесь развернулась настоящая "битва сезонов" - то зима одерживает верх, то осень переходит в наступление.



В северной части осадки выпадают практически ежедневно, переходя из твердой фазы в жидкую. Граница снежного покрова "гуляет" туда-сюда, то продвигаясь на юг, то откатываясь к северу. В начале недели в ряде районов отмечалось такое неблагоприятное явление погоды, как гололед.



В четверг Приволжье находится под влиянием очередного циклона с запада. Атмосферный вихрь принес с собой волну тепла, дожди, местами сильные, и порывистый ветер. Но в ночь на 8 ноября осадки в северной половине территории (Нижегородская область, Татарстан, Удмуртия, Пермский край) будут переходить в снег. В тыловой части циклона резко похолодает, местами - до -10..-15. На дорогах возможна сильная гололедица, снежная каша и заносы. В субботу осадки пройдут на юге региона (в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях) - мокрый снег, дождь обусловит фронтальная волна с юго-запада. В выходные погода останется холодной, но с распространением антициклона с северо-востока от осадков можно будет отдохнуть. / meteonovosti.ru /



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