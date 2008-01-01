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Новости погоды

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В Пермском крае меняется погода

ИА "Метеоновости" / 14:09 Четверг, 7 ноября

  Активные циклоны, подбадривая друг друга, неутомимо штурмуют среднюю полосу России. По проторенному пути, подгоняемые северо-западным ветром ведущего потока, они формируют резкие погодные колебания в регионах.

7 ноября, в Пермском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по погоде, объявленное МЧС. Обильные осадки в виде дождя грозят превышением рекордным для ноября паводкам на реках. Так например, на метеостанции Чердынь за среду уже выпало 50 процентов от месячной нормы осадков! С прохождением теплого фронта положительная аномалия температуры превысила норму в крае почти на 8 градусов.

Но уже ночь на пятницу, жителей региона ждет резкое изменение погодных условий. Южный ветер в ночные часы сменится на северный, который принесет с собой холодный зимний воздух. Осадки прекратятся, но температура воздуха начнет понижаться от -10:-5 градусов на юге, до -15 градусов на севере края. Рост атмосферного давления так же составит порядка 20 единиц мм рт ст . Погоду начнет определять арктический антициклон, который в предстоящую неделю будет лишь наращивать свое влияние в восточной части европейской России / meteonovosti.ru /
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