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Новости погоды

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Тропический штром "Булбул" смещается к побережью

ИА "Метеоновости" / 14:47 Четверг, 7 ноября

  Тропический шторм "Матмо" в конце октября обрушившийся на Вьетнам, после небольшой передышки, набрав силы, породил новый тропический вихрь, которому в индийском Департаменте метеорологии дали имя "Булбул". В четверг, 7 ноября "Булбул" находился в 780 км к югу от острова Сагар в индийском штате Западная Бенгалия. Его скорость смещения составляет 13 км/ч, скорость ветра, порождаемая при этом, в среднем составляет 70-80 км/ч, а порывы достигают 90 км/ч. С продвижением к Индии и Бангладеш, прогнозируется что "Булбул" наберет силы и начнет оказывать влияния на побережья уже к концу этой недели.

Другой тропический циклон, угрожавший Индии с акватории Аравийского моря, ослабел и перешел в фазу тропической депрессии. К огорчению жителей северных областей Индии, он не оправдал их надежд. Сильные осадки должны были улучшить ситуацию с жутким смогом, вызванным сжиганием пожнивых остатков крестьянами.Загрязнения воздуха, вызванное этими действиями на севере страны в конце октября превысило 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. В регионе из-за плотного смога отменяются вылеты рейсов самолетов, массово закрываются школы и резко увеличиваются жалобы местного населения на заболевания дыхательных путей.

Так что все относительно, оказывается, сильные осадки тоже ждут где-то с нетерпением! / meteonovosti.ru /
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