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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:07 Четверг, 7 ноября

  Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона с центром над Нижним Новгородом. При сплошной облачности местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +3..+5 градусов, по области +2..+7. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80% . / meteonovosti.ru /
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Тете		 -36
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