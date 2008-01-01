|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:07 Четверг, 7 ноября
Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона с центром над Нижним Новгородом. При сплошной облачности местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +3..+5 градусов, по области +2..+7. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80% . / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.