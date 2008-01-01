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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:18 Пятница, 8 ноября



В последний день рабочей недели столица и область окажутся на юго-западной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжает расти и в середине дня составит 753 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер западный 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



Биотропный характер погоды обусловлен высокой влажностью воздуха, пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха, неустойчивым атмосферным давлением (колебания на повышенном фоне). Для практически здоровых людей, для лиц, не реагирующих на колебания метеопараметров, это обычная осенняя погода, которая может вызывать лишь психологический дискомфорт. У людей с различными недугами (особенно с возрастом), возрастает метеозависимость. Прежде всего, частые и резкие изменения погодных условий отражаются на психоэмоциональной сфере, усиливаются вегетативные нарушения. Погода с внешней гипоксией очень тяжело переносится при заболеваниях с симптомами кислородной недостаточности. Высокая влажность даже при комфортных температурах провоцирует обострения заболеваний суставов и позвоночника. Сезонная профилактика и лечение помогут избежать обострения и ухудшения самочувствия при плохой погоде. / meteonovosti.ru /



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