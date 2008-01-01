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"Халонг" - супертайфун ╧1



ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 8 ноября



Сформировавшийся 3 ноября в Тихом океане тропический шторм "Халонг" на сегодняшний день вошел в десятку самых мощных тайфунов со времени наблюдения в любом из океанических бассейнов Земли и мало того, представляет собой самую сильную тропическую систему с 1970-х гг. Для сравнения, по силе он уже обошел ураганы "Дориан" и "Хагибис". Максимальная скорость ветра в супертайфуне достигает 290 км/ч с порывами до 350 км/ч. К счастью, трасса этого чудовищного шторма проходит далеко от суши, изгибаясь обратно в центральную часть Тихого океана по мере его ослабления.



К слову, "Халонг" стал 7 по счету супертайфуном в 2019 году. / meteonovosti.ru /



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