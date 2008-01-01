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Рекордные осадки Русского Севера



ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 8 ноября



На севере ЕТР, где хозяйничали циклоны и их атмосферные фронты, за первую неделю ноября выпало очень много осадков. Где-то даже больше месячной нормы. Прошедшие осадки вызвали дождевые паводки. Из-за чего подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные участки во многих районах. Так, на 8 ноября в Вологде выпало 85 мм осадков, почти в два раза больше климатической нормы. Во Пскове 70 мм (норма 54 мм), в Новгороде Великом 77 мм при норме осадков в 49 мм. В Москве и в Санкт-Петербурге тоже прошли дожди, но за 7 дней ноября здесь выпало 11 мм и 24 мм осадков соответственно, то есть, гораздо ниже нормы.



В выходные дни в северных районах ожидается малооблачная погода, осадки если и пройдут, то небольшие. Погодные условия на Русском Севере будет определять антициклон. Уровень рек начнет понижаться. / meteonovosti.ru /



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