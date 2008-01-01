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Новости погоды

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О погоде в Москве в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 8 ноября

  "Дни поздней осени бранят обыкновенно.." но пока погода в Москве радует теплом. Средняя аномалия первой недели месяца достигает +4 градусов, а температура воздуха соответствует середине октября. И в выходные дни осеннего холода ждать не приходится.

В пятницу атмосферное давление в столичной области повысилось, погоду стал определять антициклон с центром над Коми. И в субботу, 9 ноября, сохраняется повышенный фон атмосферного давления. Ночью существенных осадков не ожидается, но при прояснениях в облаках воздух остынет в Москве до +1..+3 градусов, по области может подморозить до -2 градусов. А днем усилится влияние западного циклона, местами станет приниматься небольшой дождь. Максимальная температура в столице +5..+7, по области до +2. В зоне больших градиентов атмосферного давления ветер усилится до 6..11 м/с, что усилит ощущения осеннего холода.

В воскресенье, 10 ноября, столичный регион окажется в теплом секторе циклона с центром над Балтийским морем. Температура резко повысится. Ночью в Москве +4..+6 градусов, по области +1..+6, а днем воздух прогреется до +10..+12 градусов. И это несмотря на небольшой дождь! К нам вновь вернется погода начала октября! Только пейзаж за окнами стал в основном серо-коричневым, ноябрьским! / meteonovosti.ru /
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