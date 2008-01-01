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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 8 ноября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,5..4,7 градуса; Северном 2,6..4,4 градуса, Северо-восточном 2,0..3,4 градуса, Восточном 1,9..2,8 градуса, Юго-восточном 2,2..3,5 градуса, Южном 2,8..4,2 градуса, Юго-Западном 3,5..3,8 градуса, Западном 3,6..4,5 градуса, Северо-западном 3,2..3,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,3..6,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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