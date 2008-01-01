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Новости погоды

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Юг Камчатки во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:19 Пятница, 8 ноября

  Обширный циклонический вихрь с центром над Охотским морем близ Камчатки, уже который день портит погоду в прибрежной зоне. Не стал исключением и минувший день, 7 ноября. Холодный атмосферный фронт, пересекавший северные Курильские острова и южную половину Камчатки, заметно осложнил погодные условия. Например, на Юге Курильской гряды прошли сильные осадки. 7 и в ночь на 8 ноября в виде дождя и мокрого снега выпало до 25 мм небесной влаги. Осадки сопровождались порывистым ветром. На юге Камчатки ветер усиливался до ураганного, 34 м/с. В принципе, для юга Камчатки сильные ветра не такая уж и редкость, а вот ураганные бывают нечасто.

9 ноября южная половина Камчатки будет находиться во власти того же циклона. Но силы вихря уже не те. Поэтому пройдут дожди различной интенсивности, да и порывы ветра не превысят 15-20 м/с. На дорогах образуется гололедица. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха +2..+7, при облачности до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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