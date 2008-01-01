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В Костромской области сильный снег



ИА "Метеоновости" / 13:59 Пятница, 8 ноября



На севере Центрального района уже подмораживает. Ведь погоду здесь определял антициклон, центр которого располагался над Коми. Но и атмосферные фронты не сидели без дела. Именно с атмосферными фронтами и был связан сильный снегопад, обрушившийся на Костромскую область. 7 ноября здесь выпало до 19 мм осадков. Обычно после столь обильного снегопада снежный покров увеличивается на 18-19 см. Но в Костромской области выпавший снег надолго не задержится. Температура воздуха здесь повысится. 10 ноября регион окажется в теплом секторе циклона. Пройдут небольшой дождь, который довольно быстро расправится со снегом. Днем воздух прогреется до 2..7 градусов, да и ночью преобладающая температура около нуля. / meteonovosti.ru /



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