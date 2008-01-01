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Новости погоды

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Небывалое тепло на Черноморском побережье

ИА "Метеоновости" / 14:45 Пятница, 8 ноября

  Температура воздуха на уровне +20:+25 градусов держится в Крыму и в Южном округе уже несколько дней. Высокая температура воздуха в этих районах никого не удивляет, но такое случилось впервые. В регион продолжает поступать хорошо прогретый воздух из Средиземноморья. И столбики термометров вновь устремляются вверх. Не стал исключением и прошедший день, 7 ноября. Снова подарил несколько рекордов. Так, до 21,6 градуса прогрелся воздух в Черноморском, в Армавире 24,9o (даже в 2010 году было лишь 22o),в Туапсе 23o. В Крыму тоже состоялись рекорды. В Феодосии 21,7o, в Керчи 21,5o, в Ялте 24,1o (ранее, в 1949 году, было "лишь" 20o). Это далеко не полный список рекордов. Но в некоторых районах тоже было очень тепло, только вот рекордные значения достигнуты не были.

В ближайшие несколько дней на юге сохранится очень теплая погода. Вполне возможно, не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
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