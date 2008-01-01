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Атмосферные фронты хозяйничали на Средней Волге



ИА "Метеоновости" / 15:15 Пятница, 8 ноября



Приволжский округ 7 ноября оказался в очень непростой синоптической ситуации. С одной стороны, барическая ложбина циклона, держащего путь на восток, с другой - обширный антициклон с центром над Коми. Из-за существенной разницы атмосферного давления и температуры усилился ветер. Сказали свое слово и атмосферные фронты. День в регионе был неспокойным. Основной удар стихи приняла Кировская область. Здесь сильные осадки в сопровождении резкого порывистого ветра. В виде снега и дождя выпало до 32 мм влаги, а ветер в порывах усиливался до 23 м/с - еще не штормовой, но ветви деревьев сломать способен. В Удмуртии прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 23 мм. В Чувашии тоже было дождливо и ветрено, порывы достигали 21 м/с.



9 ноября антициклон установится в регионе. Облаков станет меньше, осадки прекратятся, ослабеет и ветер. Но понизится температура. Ночью -4..+1, на северо-востоке -5..-10, при прояснении до -18 градусов, а днем -2..+2, на северо-востоке при прояснениях до -4..-9 градусов. На отдельных участках дорог гололедица. / meteonovosti.ru /



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