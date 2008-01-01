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В Ярославской области уровень воды падает



ИА "Метеоновости" / 15:49 Пятница, 8 ноября



Недавние дожди в центральных и северных районах привели к резкому подъему уровня воды. Так, на реке Согоже у деревни Андрюшино (Пошехонский район Ярославской области) уровень воды начал снижаться. А 6 ноября этот уровень достиг исторического максимума, 717 см. Ранее, 5 июля 1998 года, вода поднималась до 660 см. Еще один максимум был зафиксирован на реке Костроме у села Гнездиково. Уровень воды превысил средний многолетний максимум на 155 см.



7 ноября уровень воды в реке Костроме заметно понизился, а река Согожа близ деревни Андрюшкино вернулась в свои берега.



По данным Гидрометцентра России. / meteonovosti.ru /



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