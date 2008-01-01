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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:05 Суббота, 9 ноября

  Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона и влияния тёплого фронта с запада. При облачной с прояснениями погоде вечером местами прольется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

Московский регион в субботу окажется на границе барических образований. При переменной облачности днем, к вечеру соберутся тучи, начнется дождь. Давление и влажность в атмосфере повышены, но температура воздуха и кислородный режим сохранятся в пределах климатической нормы.

Способ реагирования на изменения погоды заложены у человека в организме и чаще всего, в норме, не вызывает отрицательных ответных реакций, не является причиной ухудшения самочувствия. Тревожные признаки ухудшения самочувствия и обострение болезней - это результат хронического утомления и снижение функциональных резервов и адаптивных возможностей организма. Поэтому сезонные изменения погоды становятся для метеочувствительных людей, имеющих целый комплекс недугов, неблагоприятными и вызывают развитие метеопатических осложнений.

Обязательным условием для снижения повышенной метеозависимости в период поздней осени является соблюдение режима труда и отдыха, использование закаливающих и общеукрепляющих процедур и конечно, лечение имеющихся хронических заболеваний.

Геомагнитный фон 9 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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