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Зима идет на юг Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 9 ноября



На юге Западной Сибири температура воздуха долгое время держалась выше климатической нормы. Было даже установлено несколько температурных рекордов. Казалось, зима не торопится в регион. Но, как оказалось, это мнение ошибочное.



Уже сегодня, 9 ноября, здесь не так тепло, как накануне. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах сильная гололедица. Будет дуть резкий порывистый ветер, усиливаясь до 15-20 м/с, а в горных районах порывы могут достигать 25-30 м/с. Уже сейчас заметно похолодало.



К середине дня воздух в Кемеровской области и на Алтае прогреется лишь до +2..+7 градусов, а на остальной территории уже морозно, -2..-7, местами (в северных районах) и до -15 градусов.



10 и 11 ноября морозы усилятся. Если 10 ноября небольшой снег, то 11 ноября осадки прекратятся. Успокоится и ветер. Ночью по северу Томской области воздух остынет до -25..-30 градусов. Да и днем совсем по-зимнему: -12..-17 градусов, в северных районах Томской области -20..-25, и лишь в предгорьях Алтая 0..-5. А в высокогорье метели, мороз (до -10..-15) и резкий порывистый ветер (до 20-25 м/с). / meteonovosti.ru /



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