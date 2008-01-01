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Новости погоды

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Температурные рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 9 ноября

  За прошедшие сутки на территории России обновились только рекорды тепла. Почти в 30 городах страны днем 8 ноября "не устояли" температурные максимумы. Это не только краснодарский и ставропольский края, волгоградская и ростовская области, Карачаево-Черкесия, но и саратовская область, Татарстан, Удмурдия.

" Побиты" температурные рекорды были также в курганской области, в магаданской и на Чукотке.

Самые большие температурные аномалии наблюдаются на Чукотке и достигают местами 10-12 градусов. Так в Певеке температура днем 8 ноября повышалась до +4,6 градуса ( предыдущий рекорд +2,3 градуса отмечался в 1986 году). В Магадане максимальная температура воздуха составила +2,8 градуса почти на градус был обновлен рекорд 2008 года).

В Краснодаре и Армавире были перекрыты абсолютные максимумы температуры 1963 года. Днем 8 ноября в Краснодаре воздух прогревался до 25,5 градуса, в Армавире до 25,9 градуса ( предыдущие рекорды составили соответственно 24,7 и 23,3 градуса).

В предстоящие сутки потеплеет и в Центре Европейской России, а вот будут ли "побиты" рекорды теплого 2010 узнаем позже. / meteonovosti.ru /
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