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Новости погоды

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Циклоны не покидают дальневосточное побережье

ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 9 ноября

  Циклоны с теплых южных морей продолжают определять погоду на дальневосточном побережье России. Они приносят осадки, порывистый ветер и все новые порции тепла, поддерживая повсеместно не по сезону теплую погоду.

На побережьях Чукотского АО порывы ветра 8 ноября достигали 18-28м/сек; в магаданской области ветер усиливался до 19-20 м/сек, на побережье залива Шелехова до 27 м/сек.

Ветреная погода с порывами ветра до 19-25 м/сек отмечалась на Камчатке; в Приморье и на Сахалине ветер усиливался до 18-23 м/сек.

В предстоящие сутки самый сильный ветер ( порывы 19-24 м/сек) ожидается на побережье Ольского района магаданской области. Там снег, мокрый снег, метель.

В начале недели осадки и ветер там ослабеют, температура же немного понизится.

В Приморье в понедельник очередной циклон принесет осадки, на юго-восток края дождь, местами сильный, температура повысится до +5,+10 градусов. К 12 ноября осадки там ослабеют, станет чуть прохладнее. Положительная же аномалия температуры практически на всей территории дальневосточного региона сохранится. / meteonovosti.ru /
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