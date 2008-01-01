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Новости погоды

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Погода на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:38 Суббота, 9 ноября

  Атлантический циклон принесет в северо-западный район Европейской России дожди ( от небольших до умеренных) и повышение температуры. Днем 10 ноября +4,+9, в Псковской и Новгородской областях до 8-13 тепла.

Увы, тепло долго не задержится: уже в понедельник, в тылу циклона, дожди (от небольших до умеренных), в Новгородской области местами сильные, в течение суток +3,+8 градусов.

Еще холоднее станет к 12 ноября: ночью уже -2,+3,местами до -5 градусов; днем +1,+6, пройдет небольшой мокрый снег.

Однако, на подходе еще один атлантический циклон с новой порцией тепла и осадков. / meteonovosti.ru /
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Тете		 -38
Верхоянск

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