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Погода на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:38 Суббота, 9 ноября



Атлантический циклон принесет в северо-западный район Европейской России дожди ( от небольших до умеренных) и повышение температуры. Днем 10 ноября +4,+9, в Псковской и Новгородской областях до 8-13 тепла.



Увы, тепло долго не задержится: уже в понедельник, в тылу циклона, дожди (от небольших до умеренных), в Новгородской области местами сильные, в течение суток +3,+8 градусов.



Еще холоднее станет к 12 ноября: ночью уже -2,+3,местами до -5 градусов; днем +1,+6, пройдет небольшой мокрый снег.



Однако, на подходе еще один атлантический циклон с новой порцией тепла и осадков. / meteonovosti.ru /



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