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Новости погоды

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Тепло на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 9 ноября

  С юго-западными воздушными потоками, что установились до больших высот, на юг Европейской России продолжает выноситься теплый воздух, поддерживая аномально теплую погоду. Средние суточные температуры там превышают климатическую норму на 4-6, местами и более градусов. Вчера днем были перекрыты абсолютные максимумы температуры в краснодарском, ставропольском краях, в волгоградской и астраханской областях, в Карачаево-Черкесии.

Почти по-летнему тепло было в Армавире и Краснодаре, где температура немного недобрала до 26 градусов. До 24,1 градуса повышалась температура и в Туапсе, где, если бы не холодная вода, вполне можно было бы возобновить пляжный сезон.

И в воскресенье на юге Европейской России тепло и сухо. В большинстве районов южного федерального округа днем 9-14 градусов, на юге ростовской области до 19, в краснодарском крае и Адыгее 15-20 градусов, в отдельных районах до 22, на черноморском побережье краснодарского края 19-25 градусов.

В Крыму тоже без осадков , 20-25 градусов.

Сухая и теплая погода сохранится на юге Европейской России и в первой половине предстоящей недели, разве что, станет на 1-2 градуса прохладнее. / meteonovosti.ru /
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