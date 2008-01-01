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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Воскресенье, 10 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст..

В столичном регионе будет пасмурно, влажно и довольно тепло. Атмосферное давление повышенное, кислородный режим неблагоприятный - содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Для метеочувствительных людей такую погоду можно назвать неблагоприятной с высоким биотропным индексом, что может вызывать погодообусловленные обострения и ухудшения самочувствия. Прежде всего, негативное влияние может отмечаться при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, при ишемической болезни сердца, сосудистых нарушениях. Возможны обострения, ухудшения самочувствия при хронической патологии опорно-двигательного аппарата. Осенняя, влажно-дискомфортная погода - частый спутник хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также причина роста простудных и острых респираторных болезней. Профилактические мероприятия, тренировка и закаливание организма, комплексная поддерживающая терапия, особенно медикаментозная по рекомендации врача, поможет легче переносить капризы осени. / meteonovosti.ru /
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