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Три времени года



ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 10 ноября



На обширных просторах нашей страны соседствуют три времени года. Большая часть европейской территории России никак не "вступит" в предзимье. Температурный режим больше соответствует середине, а местами и началу октября. На большей же части территории Сибири лежит снег, аномалия температуры там отрицательная, в центральных районах красноярского края она достигает 8-10 градусов. Теплее обычного на Дальнем Востоке. Так на Чукотке и в прилегающих районах Якутии средняя суточная температура превышает климатическую норму на 8-10, местами 12 градусов. Несмотря на положительную аномалию температуры, там уже зима, морозы, правда, не такие крепкие, какими они бывают в это время года. Да и снега уже много. В центральных районах Якутии днем в воскресенье -20,-25 градусов (ночью температура опускалась до -30,-35 градусов). Самым же холодным воскресный день будет на юге Таймыра, где в течение суток температура местами не поднимется выше -32,-37 градусов. А вот на юге Европейской России по-летнему тепло: на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму днем 19-25 градусов. / meteonovosti.ru /



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