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ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 10 ноября
Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, сырой, но теплой для этого времени года погодой. Температура воздуха повсеместно в городе оставалось положительной и на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила 5.7 градусов. На десятые доли градусов она отличалась и в других районах столицы. При десятибалльной облачности местами отмечалась морось. Ветер южный, средняя скорость 1-3 м/с, порывы достигали 7 м/с. Атмосферное давление повышенное, 753 мм рт ст, относительная влажность воздуха - 95%. / meteonovosti.ru /
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