

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток во власти циклонов



ИА "Метеоновости" / 10:43 Воскресенье, 10 ноября



Восточные районы страны остаются под неусыпным вниманием циклонических вихрей. В текущие выходные дни очередной из них кружит над Охотским морем, вблизи западного побережья Камчатского края. В субботу и в ночь на воскресенье он стал виновником сильных осадков в виде дождя, снега и мокрого снега на юге Камчатского края. Впало до 20 мм осадков , при этом ветер усиливался до 24 м/с. Магаданская область оказалась в тыловой части циклона и здесь бушевала продолжительная метель при ветре до 27 м/с. Ветреная погода наблюдалась и на Курильской гряде, порывы достигали 23 м/с.



В ближайшие сутки циклон начнет заполняться. В северной половине Камчатского края в понедельник еще пройдет небольшой, а местами и умеренный снег, в южной половине края существенных осадков уже не ожидается. Температура воздуха в дневные часы на всей территории края - от 0 до +5 градусов.



Но ухудшение погоды, связанное уже со следующим вихрем, ожидается на юге Якутии и в Приморье. На юге Якутии - снег, местами сильный, порывы ветра 15-20 м/с, метель, температура в течение суток от -14 до -19 градусов. В Приморье дождь, на севере края со снегом, на юге - местами сильный дождь, в отдельных районах гроза, днем от 6 до 11 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



