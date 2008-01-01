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Последние теплые дни вокруг Байкала



ИА "Метеоновости" / 11:02 Воскресенье, 10 ноября



Первая декада ноября в Иркутской области и Бурятии выдалась на редкость теплой. Средняя температура за этот период превысила норму на 4-6 градусов. Прошедшая суббота и вовсе удивила аномальным экстремальным теплом. На юге Иркутской области и Бурятии среднесуточная температура превысила норму на 8-9 градусов. В ряде пунктов максимальная температуры установила новые суточные рекорды.



По данным сайта "Погода и Климат" метеостанция Романовка, расположенная в Бурятии зафиксировала температуру +5.4 градусов, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд отмечался в 2001 году, когда температура повысилась до +3.8 градусов. Еще одним рекордсменом стал поселок Цакир, также расположенный в Бурятии. Здесь новый рекорд для 9 ноября теперь составляет +8.4 градуса, что на 0.3 градуса выше рекорда 2001 года.



Сегодня на территории вокруг Байкала похолодало, но температура воздуха еще осталась на 2-4 градуса выше нормы. А в последующие дни похолодание будет ощутимее. Морозы усилятся ночью до -10,-15 градусов, днем до -5,-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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