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Новости погоды

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Морозы продвигаются на восток

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 10 ноября

  Последний месяц осени на азиатской территории России стартовал с аномально теплой погоды. В первую неделю ноября от Урала до Чукотки температура воздуха превышала средние многолетние значения на 4-12 градусов. Но холод, обживающий европейский север, начал постепенно распространяться на восток. Первыми на его пути оказались жители Урала. Уже в ночь на субботу здесь ударили десятиградусные морозы, да и днем температура оставалась отрицательной, около -5 градусов. А ее среднесуточное значение оказалась на 4-6 градусов ниже нормы.

Сегодня холодная погода распространилась и на большинство районов Сибири, лишь на крайнем востоке и юго-востоке она еще остается теплее обычной. Прошедшей ночью на севере Западной Сибири температура колебалась от -23 до -28, а местами морозы усилились до -30 градусов, в южных районах минимальная температура составила -15,-20 градусов. Двадцатипятиградусные морозы и на севере Восточной Сибири, а на севере Туруханского района столбики термометров достигли отметки в -32 градуса, в южных районах -8,-13 градусов.

В понедельник в холодном воздухе окажутся уже Прибайкалье и Забайкалье. А во вторник к ним присоединятся Амурская область и юго-западные районы Якутии. А вот на Урал и в южные районы Западной Сибири к середине недели вернется тепло. Средняя температура ожидается на 2-4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /
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