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К нашим западным соседям зима не спешит



ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 10 ноября



Последний месяц осени у наших западных соседей начался с холодной погоды. Но удержалась она всего пару дней. После чего температура начала повышаться, а в отдельные дни ее максимальное значение стало устанавливать новые суточные рекорды. В прошедшие выходные дни среднесуточная температура уже превышала норму на 6-8 градусов, и опять не обошлось без рекордов. По данным сайта "Погода и Климат" в Республике Беларусь городами-рекордсменами стал город Пинск. Максимальная температура 9 ноября составила здесь +16.5 градусов, оставив позади рекорд 2013 года со значением +14.5 градусов, в Украине рекордных значений достигла температура во Львове (+16.9, предыдущий рекорд +16.7 отмечался в 2018 году), в Молдове заветную планку преодолела температура в Кишиневе, новый рекорд для 9 ноября равен теперь +21.9, что на 0.4 градуса выше рекорды, удерживающегося с 1997 года.



Теплая погода в этих странах сохранится и на предстоящей неделе. / meteonovosti.ru /



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