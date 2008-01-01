Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К нашим западным соседям зима не спешит

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 10 ноября

  Последний месяц осени у наших западных соседей начался с холодной погоды. Но удержалась она всего пару дней. После чего температура начала повышаться, а в отдельные дни ее максимальное значение стало устанавливать новые суточные рекорды. В прошедшие выходные дни среднесуточная температура уже превышала норму на 6-8 градусов, и опять не обошлось без рекордов. По данным сайта "Погода и Климат" в Республике Беларусь городами-рекордсменами стал город Пинск. Максимальная температура 9 ноября составила здесь +16.5 градусов, оставив позади рекорд 2013 года со значением +14.5 градусов, в Украине рекордных значений достигла температура во Львове (+16.9, предыдущий рекорд +16.7 отмечался в 2018 году), в Молдове заветную планку преодолела температура в Кишиневе, новый рекорд для 9 ноября равен теперь +21.9, что на 0.4 градуса выше рекорды, удерживающегося с 1997 года.

Теплая погода в этих странах сохранится и на предстоящей неделе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+9
Пн.
11 ноя.
+9
Вт.
12 ноя.
+7
Ср.
13 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Кимберли		 -37
Верхоянск

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100