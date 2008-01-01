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ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 10 ноября



В полдень в столице сохранялась сырая и пасмурная погода. Относительная влажность воздуха повышенная и местами отмечается ухудшение видимости и морось. Температура воздуха продолжает повышаться и в полдень ее значение на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила 6.9 градусов. На десятые доли градусов она отличалась и в других районах столицы. Ветер южный, средняя скорость 1-6 м/с. Атмосферное давление повышенное, 753 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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